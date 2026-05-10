Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 8 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:46 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 1 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 1 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 10 - 24 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 3 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 2 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 8 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 Este 5 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Sureste 5 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sureste 7 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Sureste 8 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Sureste 8 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sureste 8 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Sur 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sur 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 12° Noroeste 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.