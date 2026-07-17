¿Qué ropa usar hoy en Jujuy? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

El pronóstico para Jujuy este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 34° y una mínima de 24°. Con vientos de 35 - 80 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Jujuy
Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 34°.
Viento: 35 - 80 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 28°.
Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:03
|Puesta del sol
|18:51
|Horas de luz
|10h 48m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|14%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?
Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 34°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 35 - 80 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|28°
|27°
|Norte 35 - 80 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|28°
|26°
|Norte 33 - 78 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|27°
|26°
|Norte 33 - 74 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|27°
|26°
|Norte 30 - 72 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|25°
|25°
|Norte 26 - 65 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|25°
|24°
|Norte 24 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|25°
|24°
|Norte 24 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|25°
|24°
|Norte 25 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|26°
|25°
|Norte 27 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|28°
|27°
|Norte 31 - 68 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|29°
|28°
|Norte 29 - 69 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|30°
|29°
|Norte 31 - 70 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|32°
|29°
|Norte 29 - 71 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|32°
|30°
|Noreste 28 - 65 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|33°
|31°
|Norte 22 - 63 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|33°
|31°
|Norte 18 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|33°
|31°
|Norte 23 - 57 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|31°
|29°
|Norte 32 - 71 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|30°
|28°
|Norte 33 - 77 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|28°
|27°
|Norte 27 - 72 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|28°
|27°
|Norte 24 - 61 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|28°
|26°
|Norte 26 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|27°
|26°
|Norte 27 - 60 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|27°
|25°
|Norte 25 - 61 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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