¿Qué ropa usar hoy en Jujuy? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 35 - 80 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 28°.

Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.