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¿Qué ropa usar hoy en Jujuy? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 24° y una máxima de 34°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy
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El pronóstico para Jujuy este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 34° y una mínima de 24°. Con vientos de 35 - 80 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Nubes y claros
26°
Viento
Norte 27 - 58 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
33°
Viento
Norte 23 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
28°
Viento
Norte 26 - 58 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 35 - 80 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 28°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 34°
Mínima: 24°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 48m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:03 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 35 - 80 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 28° 27° Norte 35 - 80 km/h 0% Nubes y claros
02:00 28° 26° Norte 33 - 78 km/h 0% Nubes y claros
03:00 27° 26° Norte 33 - 74 km/h 0% Nubes y claros
04:00 27° 26° Norte 30 - 72 km/h 0% Nubes y claros
05:00 25° 25° Norte 26 - 65 km/h 0% Nubes y claros
06:00 25° 24° Norte 24 - 55 km/h 0% Nubes y claros
07:00 25° 24° Norte 24 - 52 km/h 0% Nubes y claros
08:00 25° 24° Norte 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
09:00 26° 25° Norte 27 - 58 km/h 0% Nubes y claros
10:00 28° 27° Norte 31 - 68 km/h 0% Soleado
11:00 29° 28° Norte 29 - 69 km/h 0% Soleado
12:00 30° 29° Norte 31 - 70 km/h 0% Soleado
13:00 32° 29° Norte 29 - 71 km/h 0% Soleado
14:00 32° 30° Noreste 28 - 65 km/h 0% Nubes y claros
15:00 33° 31° Norte 22 - 63 km/h 0% Nubes y claros
16:00 33° 31° Norte 18 - 55 km/h 0% Nubes y claros
17:00 33° 31° Norte 23 - 57 km/h 0% Nubes y claros
18:00 31° 29° Norte 32 - 71 km/h 0% Nubes y claros
19:00 30° 28° Norte 33 - 77 km/h 0% Nubes y claros
20:00 28° 27° Norte 27 - 72 km/h 0% Nubes y claros
21:00 28° 27° Norte 24 - 61 km/h 0% Cielo despejado
22:00 28° 26° Norte 26 - 58 km/h 0% Cielo despejado
23:00 27° 26° Norte 27 - 60 km/h 0% Cielo despejado
24:00 27° 25° Norte 25 - 61 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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