Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 23 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 31°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|19:00
|Horas de luz
|11h 6m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|44%
Radar meteorológico – Jujuy
¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?
Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?
El sol sale hoy en Jujuy a las 07:54 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Jujuy?
El pronóstico para hoy en Jujuy indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?
Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 23 - 57 km/h.
Ubicación de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noroeste 8 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Noroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Noroeste 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Noroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Norte 4 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|11°
|11°
|Norte 7 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|11°
|11°
|Norte 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|10°
|10°
|Norte 7 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|17°
|17°
|Norte 5 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|21°
|21°
|Este 3 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|24°
|25°
|Sureste 7 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|26°
|26°
|Sureste 10 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|27°
|27°
|Sureste 11 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|28°
|27°
|Sureste 11 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|29°
|28°
|Sureste 10 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|29°
|28°
|Sur 8 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|27°
|27°
|Oeste 2 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|22°
|22°
|Sur 23 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Sur 14 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|18°
|18°
|Sur 14 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Sur 10 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Suroeste 7 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Oeste 6 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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