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Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
29°
Viento
Sur 8 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Sur 10 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 23 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 30°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:54 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 23 - 57 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Norte 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Norte 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Norte 5 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Este 3 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Sureste 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 26° 26° Sureste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 27° 27° Sureste 11 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Sureste 11 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 29° 28° Sureste 10 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 29° 28° Sur 8 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 27° 27° Oeste 2 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Sur 23 - 54 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sur 14 - 55 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sur 14 - 35 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Sur 10 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Suroeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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