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Temperaturas y lluvias en Jujuy: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo neblina, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 8 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 45m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:04 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 5 - 11 km/h 0% Neblina
02:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Neblina
08:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Neblina
09:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Norte 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sureste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sureste 8 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sureste 9 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Sureste 9 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sureste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sur 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 5 - 15 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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