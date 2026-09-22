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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 20 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 21 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:13
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:06 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 21 - 37 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 5 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 11 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 Sureste 3 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 10° Este 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Este 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Norte 8 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 11 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Norte 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Norte 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Noreste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Norte 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Norte 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Norte 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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