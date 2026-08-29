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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo despejado.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de . Con vientos de 18 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noroeste 6 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 18 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:41 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 32 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 2 - 13 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Norte 11 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sur 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Este 2 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Norte 4 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Norte 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Noroeste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Oeste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Noroeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Norte 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noreste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noreste 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Norte 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Norte 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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