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¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Este 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 7 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:12 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 9 - 5 km/h 0% Neblina
02:00 10° 11° Este 2 - 11 km/h 0% Neblina
03:00 10° Norte 3 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Sur 9 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Sur 11 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 10° Sur 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Este 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Este 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Este 15 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 17° 17° Este 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Este 8 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sureste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Este 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noreste 5 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Este 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Este 10 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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