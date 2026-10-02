El clima en La Pampa hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para La Pampa este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 8°. Con vientos de 31 - 64 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 31 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:51
|Puesta del sol
|19:22
|Horas de luz
|12h 31m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|61%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 06:51 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 31m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 31 - 64 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|7°
|Noreste 9 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|9°
|6°
|Noreste 19 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|8°
|6°
|Noreste 14 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|6°
|Noreste 15 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|6°
|Norte 16 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|8°
|6°
|Norte 20 - 35 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|8°
|5°
|Noreste 19 - 34 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|8°
|6°
|Noreste 20 - 33 km/h
|70% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|10°
|8°
|Noreste 18 - 35 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|13°
|13°
|Noreste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Noreste 23 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|16°
|16°
|Norte 21 - 46 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|18°
|18°
|Noreste 24 - 46 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|17°
|17°
|Noreste 24 - 50 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Noreste 23 - 48 km/h
|70% 2.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|18°
|18°
|Noreste 26 - 49 km/h
|50% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|20°
|20°
|Norte 31 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|18°
|18°
|Norte 28 - 64 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Noreste 25 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|15°
|15°
|Noreste 24 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|15°
|15°
|Noreste 20 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|14°
|14°
|Sur 0 - 36 km/h
|60% 1.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|23:00
|14°
|14°
|Noreste 13 - 20 km/h
|80% 2.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Suroeste 11 - 27 km/h
|80% 1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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