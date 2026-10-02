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El clima en La Pampa hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (12 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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El pronóstico para La Pampa este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de . Con vientos de 31 - 64 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Noreste 18 - 35 km/h
Lluvia
70% 0.6 mm
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 31 - 58 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 0 - 36 km/h
Lluvia
60% 1.9 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 31 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol19:22
Horas de luz12h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:51 y se pone a las 19:22, dando aproximadamente 12h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 31 - 64 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 19 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 20 - 35 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Noreste 19 - 34 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 Noreste 20 - 33 km/h 70% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 10° Noreste 18 - 35 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Noreste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 23 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Norte 21 - 46 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Noreste 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Noreste 24 - 50 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 23 - 48 km/h 70% 2.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 26 - 49 km/h 50% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Norte 31 - 58 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Norte 28 - 64 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 25 - 51 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Noreste 24 - 45 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Noreste 20 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sur 0 - 36 km/h 60% 1.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
23:00 14° 14° Noreste 13 - 20 km/h 80% 2.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Suroeste 11 - 27 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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