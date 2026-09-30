El clima en La Pampa hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 7° para este 30 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 18 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:54
|Puesta del sol
|19:20
|Horas de luz
|12h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|81%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 06:54 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 18 - 34 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Este 7 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|11°
|11°
|Sureste 15 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|10°
|8°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|7°
|Sureste 9 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|8°
|7°
|Sureste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|7°
|Sureste 6 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|9°
|8°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|13°
|13°
|Este 12 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|15°
|15°
|Este 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|15°
|Sureste 8 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Sureste 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|15°
|15°
|Sureste 11 - 25 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|13°
|13°
|Sureste 16 - 31 km/h
|60% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|12°
|12°
|Sureste 18 - 34 km/h
|60% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|11°
|11°
|Sureste 16 - 34 km/h
|70% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|11°
|Sureste 18 - 34 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|10°
|Sureste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|9°
|8°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|9°
|9°
|Sureste 5 - 14 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|9°
|8°
|Sur 6 - 14 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|8°
|7°
|Suroeste 12 - 19 km/h
|30% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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