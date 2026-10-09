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El clima en La Pampa hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Este 16 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sureste 13 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 7 - 11 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 47m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 06:41 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Sureste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 14 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 Sureste 17 - 32 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 16 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Este 12 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Este 11 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sureste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Sureste 12 - 26 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Sureste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sureste 13 - 25 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sureste 6 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 11° 11° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sur 6 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sur 7 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 10° 10° Sur 5 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Sur 4 - 8 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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