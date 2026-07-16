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El tiempo en La Pampa hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo niebla, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Niebla
Viento
Este 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Norte 10 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Suroeste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:26 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 2 - 3 km/h 0% Neblina
02:00 10° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Neblina
03:00 Noreste 3 - 7 km/h 0% Neblina
04:00 Este 5 - 7 km/h 0% Niebla
05:00 Este 3 - 9 km/h 0% Niebla
06:00 Este 4 - 6 km/h 0% Niebla
07:00 Este 5 - 11 km/h 0% Niebla
08:00 Este 6 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Este 6 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 Este 8 - 13 km/h 0% Niebla
11:00 10° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Noreste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Noreste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Noreste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Noreste 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Norte 19 - 38 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Norte 10 - 36 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Norte 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Noreste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Norte 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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