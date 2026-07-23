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El tiempo en La Pampa hoy, 23 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 23 de julio de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 26 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 19 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Norte 22 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Norte 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 26 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación70%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 23 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:21 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 23 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 26 - 50 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 17 - 29 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 18 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 17 - 32 km/h 0% Cubierto
07:00 Noreste 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 19 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 21 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Norte 23 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Norte 26 - 49 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Norte 26 - 50 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Norte 26 - 49 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Norte 25 - 49 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Norte 25 - 48 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Norte 22 - 46 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Norte 16 - 38 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Norte 13 - 29 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Norte 14 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Norte 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Norte 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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