Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 25 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 32 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 11°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:23
Horas de luz10h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:03 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 10h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 32 - 60 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 30 - 60 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 24 - 57 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 31 - 57 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 29 - 56 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Suroeste 28 - 52 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 27 - 51 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 26 - 49 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 26 - 47 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 25 - 49 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 27 - 50 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 29 - 53 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 29 - 56 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Suroeste 29 - 58 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Suroeste 26 - 54 km/h 0% Cubierto
15:00 10° 10° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Suroeste 21 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Suroeste 20 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.