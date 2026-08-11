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Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 20 - 42 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 16 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 17 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 20 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 36m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:04 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 20 - 42 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 15 - 28 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 16 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Noreste 19 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noreste 20 - 41 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noreste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noreste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Noreste 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Este 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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