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Evolución del clima en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Suroeste 21 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 8 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol18:59
Horas de luz11h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:33 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 21 - 42 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 17 - 38 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 19 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Suroeste 21 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Suroeste 21 - 42 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Suroeste 14 - 38 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Sur 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 19 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 17 - 42 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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