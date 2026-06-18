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Evolución del tiempo en La Pampa: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Norte 10 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 30 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:08
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:28 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 30 - 37 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 19 - 37 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Norte 30 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Norte 14 - 30 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Norte 11 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Norte 11 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Norte 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Norte 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Norte 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Norte 10 - 17 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Noroeste 12 - 22 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 10° 10° Noroeste 13 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Oeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Oeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Suroeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Suroeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Suroeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Suroeste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Suroeste 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Suroeste 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 15 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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