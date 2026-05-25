Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Oeste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
10°
Viento
Noreste 6 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:12
Horas de luz9h 57m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:15 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 9h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 20 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 15 - 20 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 8 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 8 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Oeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Oeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Oeste 5 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Oeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 3 - 13 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 2 - 11 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Suroeste 0 - 5 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sureste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Este 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Este 4 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° 10° Noreste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.