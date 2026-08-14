Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 14 de agosto de 2026

El pronóstico para La Pampa este 14 de agosto de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 4°. Con vientos de 23 - 44 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 23 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:01
|Puesta del sol
|18:42
|Horas de luz
|10h 41m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|5%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 14 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:01 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 14 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 23 - 44 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|4°
|1°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|4°
|1°
|Norte 13 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|4°
|1°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|5°
|2°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|5°
|2°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|6°
|3°
|Noreste 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|6°
|3°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|6°
|3°
|Noreste 17 - 31 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|6°
|3°
|Noreste 19 - 32 km/h
|30% 0.7 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|7°
|4°
|Noreste 22 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|8°
|6°
|Noreste 22 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|10°
|7°
|Noreste 23 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|11°
|11°
|Noreste 22 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|12°
|12°
|Norte 22 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|12°
|12°
|Noreste 20 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|13°
|13°
|Noreste 19 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|12°
|12°
|Noreste 18 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Noreste 14 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|11°
|11°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|10°
|10°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|8°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|8°
|Noreste 13 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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