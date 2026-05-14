Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 14 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

El pronóstico para La Pampa este 14 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 11 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:19
Horas de luz10h 12m
Fase lunarMenguante
Iluminación7%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 14 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:07 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 14 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 11 - 20 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 6 - 7 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Norte 0 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 Sureste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 Sureste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Este 5 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noreste 3 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Norte 2 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Norte 2 - 14 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Este 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Noreste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.