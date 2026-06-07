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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (10 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 11 - 19 km/h
Lluvia
80% 1 mm
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sur 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 10 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:24 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 10 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 13 - 20 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 11 - 21 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sur 10 - 19 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 12° 12° Sur 10 - 17 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 12° 12° Sur 10 - 18 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 12° 12° Sur 10 - 18 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Sur 11 - 19 km/h 80% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Sur 10 - 19 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sur 11 - 20 km/h 70% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sureste 14 - 27 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 13° 13° Sureste 13 - 27 km/h 50% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Sureste 13 - 28 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Sureste 12 - 28 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 14° 14° Sureste 12 - 25 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Sureste 11 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sur 12 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 12° 12° Sur 14 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Sur 15 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Sur 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Sur 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Pampatiempo en La Pampa hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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