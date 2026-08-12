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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Este 14 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 38m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:03 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 14 - 30 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Noreste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Este 12 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Noreste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 14 - 27 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Este 11 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Este 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Este 7 - 13 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Este 7 - 12 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 Este 9 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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