Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

El pronóstico para La Pampa este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 8°. Con vientos de 16 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:10
|Puesta del sol
|18:35
|Horas de luz
|10h 25m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|55%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?
Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:10 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 3 - 10 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|11°
|11°
|Sur 2 - 5 km/h
|50% 1.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sur 5 - 14 km/h
|40% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|11°
|Este 3 - 9 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Noreste 3 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Noreste 3 - 6 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|07:00
|10°
|9°
|Sur 5 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Sureste 10 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Sureste 11 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|13°
|Sureste 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|14°
|14°
|Sureste 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Sureste 15 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|14°
|14°
|Sureste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|14°
|14°
|Sureste 12 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Sureste 12 - 26 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|12°
|12°
|Sureste 13 - 26 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Sureste 13 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 15 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|10°
|8°
|Sureste 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|9°
|7°
|Sureste 15 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|9°
|7°
|Sureste 14 - 29 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|8°
|6°
|Sureste 13 - 26 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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