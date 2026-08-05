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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (4.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 16 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
11°
Viento
Sureste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Sureste 12 - 26 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Noche
Cubierto
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 4.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:10 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 4.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 3 - 10 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Sur 2 - 5 km/h 50% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Sur 5 - 14 km/h 40% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Este 3 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Noreste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Noreste 3 - 6 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 10° Sur 5 - 8 km/h 0% Cubierto
08:00 10° 10° Sureste 10 - 16 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sureste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sureste 13 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 15 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Sureste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sureste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Sureste 12 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 12° 12° Sureste 13 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sureste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Sureste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
22:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Cubierto
23:00 Sureste 14 - 29 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Sureste 13 - 26 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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