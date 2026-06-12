Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 12 de junio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 12 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en La Pampa
Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 26 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:26
|Puesta del sol
|18:07
|Horas de luz
|9h 41m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|9%
Radar meteorológico – La Pampa
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?
Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?
El sol sale hoy en La Pampa a las 08:26 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Pampa?
El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?
Para este 12 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 26 - 38 km/h.
Ubicación de La Pampa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|7°
|Norte 26 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|7°
|Norte 22 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Norte 20 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|7°
|Norte 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|7°
|Norte 19 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|9°
|7°
|Norte 19 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|6°
|Norte 18 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|9°
|6°
|Norte 17 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|8°
|6°
|Noroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|10°
|8°
|Norte 21 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|11°
|11°
|Noroeste 17 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|14°
|14°
|Noroeste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|15°
|15°
|Norte 8 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Norte 6 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Noreste 5 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|13°
|13°
|Noreste 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|12°
|12°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|12°
|12°
|Noreste 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|10°
|Noroeste 1 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|10°
|11°
|Noroeste 2 - 3 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|9°
|11°
|Suroeste 1 - 3 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|10°
|10°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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