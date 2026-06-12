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Pronóstico extendido para La Pampa: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Noroeste 2 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 26 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:26
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:26 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 26 - 38 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 26 - 33 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 22 - 34 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Norte 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Norte 21 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Noroeste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Norte 13 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Noroeste 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Norte 11 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Norte 8 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Noreste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 11° Noroeste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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