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¿Qué ropa usar hoy en La Pampa? El pronóstico para este 17 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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El pronóstico para La Pampa este 17 de julio de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de . Con vientos de 19 - 39 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 18 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:21
Horas de luz9h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación14%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 17 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:25 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 9h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 17 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 9 - 13 km/h 0% Neblina
02:00 13° 13° Sur 6 - 16 km/h 0% Neblina
03:00 10° Oeste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Suroeste 11 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° 10° Suroeste 12 - 20 km/h 0% Niebla
06:00 12° 12° Suroeste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Suroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Sur 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sur 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sureste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Sur 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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