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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (12 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 29 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Sur 21 - 47 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 29 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 12 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:09 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 12 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 29 - 58 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 12 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noreste 7 - 20 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 11° 11° Noreste 6 - 16 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Suroeste 8 - 19 km/h 90% 4.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 Sur 28 - 53 km/h 90% 5.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 Suroeste 23 - 52 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sur 28 - 55 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 25 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 29 - 52 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 29 - 56 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 29 - 54 km/h 0% Cubierto
12:00 Sur 28 - 58 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Suroeste 28 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Suroeste 26 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Sur 25 - 50 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Sur 21 - 47 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Suroeste 15 - 40 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
20:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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