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Temperaturas y lluvias en La Pampa: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Este 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:19 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 17 - 31 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 11 - 27 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Norte 17 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Norte 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Norte 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Noreste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Noreste 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Norte 5 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Oeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sur 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sureste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sureste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Este 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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