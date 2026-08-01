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Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noroeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:11
Puesta del sol18:56
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:11 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Norte 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Oeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Oeste 4 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Noreste 1 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 20° 20° Sureste 1 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Este 2 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noreste 3 - 17 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Norte 4 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noroeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Noroeste 7 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Oeste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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