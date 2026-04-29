Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
El pronóstico para La Rioja este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 8°. Con vientos de 10 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en La Rioja
Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:54
|Puesta del sol
|18:54
|Horas de luz
|11h 0m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 07:54 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Sur 1 - 4 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 1 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Sur 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Sur 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|10°
|Sur 3 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|10°
|11°
|Sur 2 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|8°
|Suroeste 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|12°
|12°
|Sur 5 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Sur 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|14°
|14°
|Sureste 10 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|15°
|15°
|Sur 8 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|17°
|17°
|Sur 6 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|19°
|19°
|Sureste 5 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|20°
|20°
|Sureste 7 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|20°
|20°
|Sureste 5 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Sur 3 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|19°
|19°
|Suroeste 3 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|17°
|17°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|16°
|16°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|16°
|16°
|Oeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Oeste 3 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Oeste 2 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Noroeste 1 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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