comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 29 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para La Rioja este 29 de agosto de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sur 8 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con calima con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 26m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 29 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica calima con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:45 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica calima con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 29 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 9 - 16 km/h 0% Calima con cielo cubierto
02:00 18° 18° Sur 7 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Sur 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Sur 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Sureste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Sureste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Sureste 5 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 25° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 25° Sur 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 22° Sureste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sureste 12 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sur 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sur 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Oeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Oeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Días soleados y máximas cerca de los 20 °C:cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

    Días soleados y máximas cerca de los 20 °C: cuándo mejora el clima en Buenos Aires tras la tormenta de Santa Rosa

  2. Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires:a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

    Se acerca una extensa tormenta a Buenos Aires: a qué hora llueve y cuándo mejora el tiempo

  3. Temperaturas y lluvias en Misiones:los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

  4. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo: por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Política

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Internacionales

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos: sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar