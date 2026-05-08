Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje

El pronóstico para La Rioja este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 10 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
11°
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Este 2 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:59
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:59 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 10 - 30 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Oeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Norte 5 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Este 9 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Este 7 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 7 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 5 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Este 2 - 19 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Oeste 8 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Oeste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Oeste 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Oeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.