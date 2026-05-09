Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 0 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 13 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 46m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:00 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 13 - 36 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 10 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 9 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sur 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Sureste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Sureste 7 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Norte 3 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Norte 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Norte 5 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Noroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 10° 12° Oeste 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° 10° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° Sureste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sureste 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.