Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Evolución del tiempo en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 2 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sur 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 16m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:20 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 16m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Oeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 11° Este 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sureste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Suroeste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sureste 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sureste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sur 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Este 0 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico La Riojatiempo en La Rioja hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Llegan las tormentas a Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

    Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo dura el mal tiempo

  2. ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

    ¿Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires? El pronóstico anticipa un cambio de clima esta semana

  3. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei retoma las giras por el interior del país: volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia