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Evolución del tiempo en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 25 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Sur 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:52
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación86%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 25 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:16 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 25 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 19 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 9 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 7 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 12° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° Este 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° Norte 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° Noroeste 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 13° Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Este 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sureste 5 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Sureste 3 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 3 - 14 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sur 2 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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