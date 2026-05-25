Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 3 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 28m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:10 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sureste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Oeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Oeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.