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Pronóstico en La Rioja: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo cubierto.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo calima con cielo cubierto, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Oeste 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Sureste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con calima con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol19:10
Horas de luz11h 24m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica calima con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:46 y se pone a las 19:10, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica calima con cielo cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 10 - 29 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sur 7 - 14 km/h 0% Calima con cielo cubierto
02:00 18° 18° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Calima con cielo cubierto
03:00 15° 15° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Oeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Oeste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Oeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Oeste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 17° 17° Sur 3 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sureste 9 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sureste 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Sureste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 25° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 22° 22° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sureste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Oeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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