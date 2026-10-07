Pronóstico en La Rioja: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 7 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.
Viento: 16 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:58
|Puesta del sol
|19:32
|Horas de luz
|12h 34m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|10%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?
Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 06:58 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 16 - 42 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|21°
|21°
|Oeste 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|20°
|20°
|Oeste 4 - 8 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|18°
|18°
|Oeste 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|18°
|18°
|Suroeste 3 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|18°
|18°
|Sur 3 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|17°
|17°
|Suroeste 1 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|19°
|19°
|Suroeste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|21°
|21°
|Sur 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|23°
|25°
|Sur 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|24°
|25°
|Sureste 12 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|25°
|26°
|Sur 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|26°
|27°
|Sur 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|27°
|27°
|Sur 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|27°
|27°
|Sur 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|28°
|27°
|Sur 12 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|28°
|27°
|Sur 12 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|27°
|Sur 11 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|26°
|26°
|Sur 12 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|24°
|25°
|Suroeste 9 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|23°
|25°
|Oeste 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|23°
|25°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|22°
|25°
|Sur 8 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|21°
|21°
|Sur 6 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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