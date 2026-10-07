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Pronóstico en La Rioja: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Sur 12 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Sur 10 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 16 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 28°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:58
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 06:58 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 16 - 42 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Oeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 18° 18° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 18° 18° Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 17° 17° Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Sur 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 23° 25° Sur 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Sureste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Sur 14 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 27° Sur 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 27° Sur 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 27° Sur 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 27° Sur 12 - 40 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 27° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 27° 27° Sur 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 26° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 25° Suroeste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 23° 25° Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 23° 25° Sur 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 22° 25° Sur 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Sur 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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