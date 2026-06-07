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Pronóstico en La Rioja: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 6 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:35
Horas de luz10h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:16 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 17 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Oeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Oeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Oeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Oeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Oeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 13° 13° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Sureste 2 - 10 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Sureste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Este 2 - 13 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Este 2 - 13 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Sureste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Sur 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Suroeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Suroeste 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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