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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 12 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 12 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol19:02
Horas de luz10h 59m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 12 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:03 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 12 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 11 - 22 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 11 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Sur 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Oeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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