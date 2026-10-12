Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 7.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.