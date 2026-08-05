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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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El pronóstico para La Rioja este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 13°. Con vientos de 6 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Suroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Este 2 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Oeste 1 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:08 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Sur 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sur 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Este 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 22° Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Este 3 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Este 2 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Este 2 - 13 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Noroeste 1 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 17° 17° Noroeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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