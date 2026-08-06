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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 2 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Sur 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Este 1 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 25 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 20°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:58
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:08 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 25 - 60 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Sureste 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Oeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 15° 15° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Sur 0 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 14° 14° Sur 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Suroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sureste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Norte 2 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sur 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sur 25 - 58 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sur 22 - 58 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 20 - 51 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Sur 19 - 45 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sur 20 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sur 14 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sur 10 - 33 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Suroeste 5 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Suroeste 2 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Este 1 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Suroeste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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