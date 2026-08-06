Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 25 - 60 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:08
|Puesta del sol
|18:58
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|44%
Radar meteorológico – La Rioja
¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?
Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?
El sol sale hoy en La Rioja a las 08:08 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?
El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en La Rioja?
El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?
Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 25 - 60 km/h.
Ubicación de La Rioja
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Norte 2 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Sureste 0 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Oeste 1 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|15°
|Noroeste 1 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|15°
|15°
|Noroeste 1 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|15°
|15°
|Sur 0 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|14°
|14°
|Sur 1 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|13°
|13°
|Suroeste 1 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Suroeste 2 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|16°
|16°
|Sureste 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|16°
|16°
|Norte 2 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Sur 25 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|20°
|20°
|Sur 22 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 51 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Sur 19 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|18°
|18°
|Sur 20 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 33 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|14°
|14°
|Suroeste 5 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|14°
|14°
|Suroeste 2 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|13°
|13°
|Este 1 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Suroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Suroeste 2 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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