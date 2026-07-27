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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará calima con cielo despejado.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará calima con cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Norte 1 - 5 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Este 2 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Noroeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica calima con cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:15 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica calima con cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 18 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Oeste 6 - 8 km/h 0% Calima con cielo despejado
02:00 12° 12° Oeste 9 - 7 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sur 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Este 0 - 5 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Este 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Este 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Sureste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 22° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sur 0 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Oeste 1 - 6 km/h 0% Soleado
20:00 18° 18° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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