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Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 1 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noroeste 2 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 1 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:25 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 1 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Norte 0 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Suroeste 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sur 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Este 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Norte 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Noroeste 2 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Oeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Norte 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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