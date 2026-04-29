Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
El pronóstico para Mendoza este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 7°. Con vientos de 14 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Mendoza
Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:07
|Puesta del sol
|18:57
|Horas de luz
|10h 50m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 08:07 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Suroeste 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|12°
|12°
|Suroeste 6 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|11°
|11°
|Sur 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|9°
|Sur 9 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|9°
|9°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|8°
|9°
|Este 2 - 5 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|8°
|8°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|13°
|Noroeste 0 - 11 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Noreste 5 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Noreste 7 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|16°
|16°
|Noreste 7 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Noreste 7 - 23 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|23°
|24°
|Noreste 9 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|24°
|24°
|Norte 11 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|24°
|25°
|Noreste 14 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|23°
|24°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|22°
|22°
|Noreste 10 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|19°
|19°
|Noreste 5 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|17°
|17°
|Norte 3 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|17°
|17°
|Noreste 2 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Noreste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Noreste 1 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Sureste 1 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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