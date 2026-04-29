Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

El pronóstico para Mendoza este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de . Con vientos de 14 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
10°
Viento
Noroeste 0 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Noreste 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Noreste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 25°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:07 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Suroeste 6 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Sur 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° Sur 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 9 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 10° 13° Noroeste 0 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noreste 5 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Noreste 7 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 23° 24° Noreste 9 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 24° 24° Norte 11 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 24° 25° Noreste 14 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 23° 24° Noreste 14 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Noreste 10 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 5 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Norte 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Noreste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noreste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sureste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.