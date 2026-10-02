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El clima en Mendoza hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Mendoza este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 10°. Con vientos de 21 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Este 2 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 16 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 24°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:38
Horas de luz12h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:11 y se pone a las 19:38, dando aproximadamente 12h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Noreste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Oeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sureste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Sureste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sur 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sur 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Suroeste 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 22° Sur 4 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Este 2 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Noreste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 23° 25° Suroeste 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 21° 21° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Norte 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 20° Norte 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Norte 18 - 45 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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