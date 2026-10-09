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El clima en Mendoza hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 14h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sureste 9 - 19 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Sur 12 - 30 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
30% 0.4 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol19:43
Horas de luz12h 41m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:02 y se pone a las 19:43, dando aproximadamente 12h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 7 - 14 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 10° 10° Sureste 7 - 15 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 10° 10° Sureste 6 - 14 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° 10° Sur 7 - 14 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 10° Sur 7 - 14 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 10° Sur 8 - 16 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Sur 8 - 17 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Sur 8 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Sureste 9 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sureste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sur 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 13 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sur 12 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Sur 13 - 31 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 12 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Sur 10 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Sureste 8 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Sur 8 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 11° 11° Sureste 9 - 24 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 10° 10° Sureste 8 - 19 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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