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El tiempo en Mendoza hoy, 16 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 2 - 18 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 16 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:35 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 16 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Sur 6 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Suroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sur 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sureste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Sur 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sureste 1 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Este 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 5 - 18 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sur 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 6 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Este 2 - 18 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Suroeste 9 - 20 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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