Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 9 de mayo de 2026, 06:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 9 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Norte 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 9 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 10°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación53%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 9 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:14 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 9 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 28 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 Norte 4 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Noreste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° Norte 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° Noreste 7 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 10° Norte 7 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Soleado
19:00 Noroeste 5 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.