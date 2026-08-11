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Evolución del clima en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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El pronóstico para Mendoza este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 16 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 13 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 12°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol19:04
Horas de luz10h 48m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:16 y se pone a las 19:04, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Sur 16 - 38 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Suroeste 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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