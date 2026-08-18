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Evolución del clima en Mendoza: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 0m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:09 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 3 - 4 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 2 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 5 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noreste 6 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Noreste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Noreste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Norte 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 1 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° Noroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Noroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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